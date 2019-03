Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Mobile Wache der Polizei ...

Mobile Wache der Polizei unterwegs im Rhein-Kreis Neuss - Kommen Sie vorbei!

Neuss - Die Mobile Wache der Polizei ist im Kreis unterwegs und macht einen Stopp in Neuss. Das Multifunktionsfahrzeug (Mercedes Sprinter) mit polizeispezifischer Sonderausstattung ist mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen Plätzen im Einsatz und dient als "Infomobil" für Fragen aller Art an die Polizei. Dort können zum Beispiel auch Anzeigen erstattet werden.

Gemeinsam mit dem Bezirksdienstbeamten für die Ortsteile Reuschenberg, Selikum, Speck, Wehl und Helpenstein, Herrn Polizeihauptkommissar Gerd Nix, macht das Multifunktionsfahrzeug einen Stopp am Mittwoch, dem 27.03.2019, von 9 Uhr bis 14 Uhr, in Neuss-Weckhoven, Ladenzentrum an der Otto-Wels-Straße. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Gespräch mit den Fachleuten der Polizei.

Weitere Informationen zum Fahrplan der Mobilen Wache finden Sie auch im Internet unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel /mobile-wache-der-polizei-unterwegs-im-rhein-kreis-neuss

