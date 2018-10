Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Motorradfahrer schwer ...

Motorradfahrer schwer verletzt

Rommerskirchen - Am Sonntag, 07.10.2018, um kurz vor halb fünf am Nachmittag, kam es auf der Kreisstraße 27 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Kaarster war mit seiner Kawasaki auf der Kreisstraße von Widdeshoven in Richtung Evinghoven unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve nach einem Überholvorgang die Kontrolle über seine Maschine verlor. Der junge Mann geriet zunächst auf den rechtsseitigen Grünstreifen, fuhr dann über den Radweg in das angrenzende Feld und stürzte. Hierbei wurde er schwer verletzt, so dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle einem Krankenhaus zugeführt wurde. Glücklicherweise besteht keine Lebensgefahr. Das beschädigte Motorrad wurde durch Angehörige von der Unfallstelle entfernt. (Ro.)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Leitstelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-0 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw