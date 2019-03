Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Mutmaßlicher Dieb wollte ...

Mutmaßlicher Dieb wollte mit dem Fahrrad flüchten

Grevenbroich-Neukirchen - In der Nacht von Mittwoch (27.03.) auf Donnerstag (28.03.), gegen 00:20 Uhr, gab eine Zeugin der Polizei Hinweise auf einen Verdächtigen, der sich im Garten des Nachbarn, am Neuhäuser Weg, aufhalten sollte. Bei Eintreffen der Polizei war der Unbekannte jedoch verschwunden. Er hatte offensichtlich eine Gartenlaube geöffnet, nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet.

Die Besatzung eines Zivilwagens der Polizei sichtete wenig später zwischen Münchrath und Speck eine Person auf einem Fahrrad, auf die die Beschreibung des Verdächtigen passte. Als er angehalten werden sollte, ergriff er die Flucht. Diese dauerte aber nicht lange. Der 29-Jährige, der in Castrop-Rauxel gemeldet ist, wurde auf der Wehler Straße vorläufig festgenommen. Eine Tüte mit Rauschgift, die er während der Flucht weggeworfen hatte, konnte die Ordnungshüter sicherstellen. Das Eindringen in die Gartenlaube gestand er. Nun muss der polizeibekannte Mann mit einem Strafverfahren rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Dieser Sachverhalt zeigt, wie wichtig aufmerksame Nachbarn sind. Die Polizei ruft dazu auf, bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf der Polizei (110) zu wählen. So haben die Ordnungshüter die Chance, dem Verdacht möglichst schnell nachzugehen und (wie in diesem Fall) den Täter zu ergreifen. Sicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe, bei der die Polizei auch auf die Unterstützung der Bevölkerung setzt.

