Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Mutmaßlicher Ladendieb ...

Mutmaßlicher Ladendieb läuft Polizeistreife in die Arme - Richter schickt 28-Jährigen in Untersuchungshaft

Neuss - Am Montagnachmittag (20.08.) nahm die Polizei einen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest. Der Mitarbeiter eines Schuhgeschäftes an der Niederstraße in der Neusser Innenstadt hatte, gegen 17:25 Uhr, den Tatverdächtigen beim Diebstahl erwischt. Dieser hatte klammheimlich ein Paar Turnschuhe eingesteckt. Als er ohne zu bezahlen den Kassenbereich in Richtung Ausgang verlassen wollte, versuchte ihn der Zeuge zur Rede zu stellen. Daraufhin gab der bis dato Unbekannte Fersengeld. Nicht nur, dass der Zeuge die Polizei informierte, er sprintete dem Dieb gleich hinterher. Pech für den Flüchtigen, das er auf seinem Run über den "Markt" einer Streife der Neusser Wache in die Arme lief. Der wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannte 28-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde vorläufig festgenommen.

Der Mann wurde am Dienstag (21.08.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter in Neuss vorgeführt. Der schickte den 28-Jährigen in Untersuchungshaft.

