Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Mutmaßlicher Ladendieb ...

Mutmaßlicher Ladendieb hatte weiteres Diebesgut dabei - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss - Im Blickpunkt eines Ladendetektives stand am Donnerstagnachmittag (23.08.), gegen 15:15 Uhr, ein Mann in einem Bekleidungshaus an der Oberstraße.

Der bis dato Unbekannte war bereits am Tag zuvor (23.08.) dem Zeugen aufgefallen, als er Bekleidung in seinen Rucksack verschwinden ließ und -ohne die Ware zu zahlen- unerkannt entkommen konnte. Diesmal hatte es der Dieb augenscheinlich auf Schuhe abgesehen, die er einsackte. Jedoch hatte der Verdächtige nicht mit dem Engagement des Ladendetektives gerechnet. Gemeinsam mit einem weiteren Angestellten versperrten sie dem Mann den Weg und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei in Schach. Aus der Tasche des 29-Jährigen förderten die Beamten, neben den im Warenhaus gestohlenen fünf Paar Schuhen, noch vier Brillenfassungen zutage. Anhand der Scherungsetiketten stand schnell fest, dass die Brillen aus einem Optikgeschäft an der Niederstraße stammten. Der 29-Jährige aus Niederkrüchten wurde wegen Verdachts des Ladendiebstahls vorläufig festgenommen. Beamte der Kriminalpolizei übernahmen die weiteren Ermittlungen.

