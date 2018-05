Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Nachtrag: Verkehrsunfall ...

Nachtrag: Verkehrsunfall fordert Schwerverletzten

Neuss - Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 24.05.2018, 16:37 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall in Neuss, Grefrather Weg.

Am 24.05.2018 befuhr um 15:36 Uhr ein 28-jähriger Neusser mit seiner gleichaltrigen Ehefrau in ihrem PKW VW Crafter den Grefrather Weg, aus Richtung Lanzerath kommend, in Richtung Neuss. Zur selben Zeit befuhr ein 54-jähriger aus Mönchengladbach mit seinem Klein LKW VW Kastenwagen, den Grefrather Weg in entgegengesetzer Richtung. In Höhe des Ortseinganges Neuss kam der 28-jährige aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem eingegenkommenden Transporter. Durch den Zusammenstoß wurden alle Beteiligten zum Teil schwer verletzt. Sie wurden noch an der Unfallstelle notärzlich versorgt und anschliessend in umliegende Krankenhäuser verbracht. Hier erlag der 54-jährige wenig später seinen schweren Verletzungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme, in welche auch das Verkehrskommissariat Neuss und das Zentrale Unfallaufnahmeteam mit eingebunden waren, wurde die Unfallstelle komplett gesperrt. Hierdurch kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr Neuss abgebunden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch das Verkehrskommissariat Neuss aufgenommen. ( Esch. )

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw