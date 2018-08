Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Nachtragsmeldung zur ...

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung "Person durch Brandgeschehen lebensbedrohlich verletzt"

Korschenbroich - Mit unserer Pressemeldung vom 19.08.2018, 10:56 Uhr, berichteten wir über eine schwerverletzte Person mit Brandverletzungen in einer Wohnung in Korschenbroich. Wir müssen ergänzend mitteilen, dass der 68-jährige seinen Verletzungen erlegen ist. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Umständen des Geschehens dauern an. (Ro.)

