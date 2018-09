Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Navi-Diebe in ...

Navi-Diebe in Kleinenbroich unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Korschenbroich - In der Nacht von Dienstag (25.09.), 22 Uhr, auf Mittwoch (26.09.), 6 Uhr, waren in Kleinenbroich unbekannte Diebe unterwegs. Ziel der Täter waren die fest eingebauten Navigationssysteme von insgesamt vier Fahrzeugen des Herstellers BMW. Durch Einschlagen einer der Seitenscheiben, gelangten sie in die Innenräume der betroffenen Fahrzeuge. Diese standen auf der Straße "Auf den Kempen", dem Beethovenweg sowie an der Schiefbahner Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Mögliche Zeugen, die durch den Lärm - Einschlagen der Scheiben - aufmerksam wurden und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Neuss in Verbindung zu setzen.

Bemerken Sie etwas Verdächtiges in Ihrer Nachbarschaft? Interessieren sich Fremde für die Häuser oder Autos in Ihrer Straße? Informieren Sie schnell die Polizei über den Notruf 110. Die Polizei setzt bei der Bekämpfung von Autoaufbrüchen auf uniformierte und zivile Streifen. Bei ihrer täglichen Arbeit sind sie auch auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen, denn die Polizei kann nicht überall sein. Teilen Sie Ihre aktuellen, verdächtigen Beobachtungen mit, damit die Polizei diesen nachgehen kann.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw