Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Ortsschilder entwendet - ...

Ortsschilder entwendet - Polizei sucht Jugendliche

Rommerskirchen - Mehrere unbekannte Täter haben Ortsschilder von Rommerskirchen im Bereich der Bundesstraße 477 abmontiert und entwendet. Zeugen beobachteten am frühen Samstagmorgen (23.03.), gegen 04:00 Uhr, eine Gruppe Jugendlicher, die sich an den Schildern zu schaffen machten. Insgesamt stahlen die Diebe insgesamt zwei Verkehrszeichen an den Ein- und Ausfahrten von Frixheim und Anstel. Eine Fahndung nach den Tätern durch die zwischenzeitlich informierte Polizei verlief ohne Erfolg.

Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Ortsschilder nimmt das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

