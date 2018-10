Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Papiercontainer brannte ...

Papiercontainer brannte - Polizei sucht tatverdächtigen Kapuzenträger

Neuss - Am späten Montagabend (08.10.), gegen 22:20 Uhr, zündelte ein Unbekannter im Ortsteil Gnadental im Bereich Wacholderweg / Rotdornweg an zwei Papiercontainern. Ein Spaziergänger informierte die Polizei darüber, dass eine verdächtige Person am Container hantierte. Als der Zeuge den Mann auf sein Tun ansprach, lief dieser in Richtung Holunderweg davon.

Der Tatverdächtige war bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

