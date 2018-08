Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Person durch ...

Person durch Brandgeschehen lebensbedrohlich verletzt

Korschenbroich - Am Sonntag, den 19.08.2018, gegen 04.05 Uhr, kam es im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Uhlandstraße aus noch unbekannten Gründen zu einem Brandgeschehen.

Anwohner wurden durch Hilferufe aufmerksam und fanden den 68-jährigen Wohnungsinhaber schwerverletzt in der Wohnung vor. Der Mann wurde mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht. In der Wohnung entstand geringer Sachschaden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.(pi)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Leitstelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/3000 Telefax: 02131/300-20219 Mail: leitstelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw