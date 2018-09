Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Pkw-Brand greift auf ...

Pkw-Brand greift auf angrenzendes Gebäude über

Kaarst - Polizei und Rettungskräfte waren am Donnerstag (20.9.), um kurz nach 14 Uhr, an der Straße "Am Hoverkamp" im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein kurz zuvor abgestellter Pkw in Brand. Die Flammen griffen im Folgenden auf ein weiteres Auto und das Gebäude einer Kindertagesstätte über. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand. Die Kinder konnten unverletzt aus dem Gebäude geleitet werden. Rettungskräfte kümmerten sich um eine leichtverletzte Person und brachten diese, wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung, in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw