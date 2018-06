Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / PKW überschlägt sich ...

PKW überschlägt sich nach Kollision mit geparkten Fahrzeug - Fahrerin alkoholisiert

Neuss - Am Dienstag, dem 12.06.2018, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der Strümper Straße in Meerbusch-Osterath zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 68-jährige Meerbuscherin fuhr mit ihrem Pkw ungebremst gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Peugeot der 68-jährigen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus. Da die aufnehmenden Polizeibeamten den Verdacht hatten, dass die Unfallfahrerin Alkohol zu sich genommen hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Strümper Straße zeitweise gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es hierdurch nicht. (Pe / Teß)

