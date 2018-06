Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Pkw überschlägt sich in ...

Pkw überschlägt sich in Vanikum

Neuss - Am Dienstag, dem 12.06.2018, gegen 22:43 Uhr, befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Köln, mit ihrem VW Polo die Hauptstraße in Rommerskirchen-Vanikum in Fahrtrichtung Rommerskirchen-Eckum.

Im dortigen Verlauf einer Linkskurve verlor sie zunächst aus unbekanntem Grund die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit ihren Reifen gegen eine Bordsteinkante. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem dort befindlichen Vorgarten liegen. Beide Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien und wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin fest. Die Folgen waren die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung ihres Führerscheins. Durch die Feuerwehr Rommerskirchen wurden auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße gesperrt werden; zu gravierenden Verkehrsstörungen kam es nicht.

