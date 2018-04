Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Pkw überschlagen

Pkw überschlagen

Neuss - Am frühen Sonntagmorgen, 08.04.2018, gegen 03.41 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Rommerskirchener mit seinem PKW VW Polo die Landstraße 375 (Energiestraße) aus Richtung Vanikum kommend in Richtung Neurath. In Höhe des Kraftwerkes Neurath verlor er aus bisher nicht geklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und landete auf einem angrenzenden Feld. Ersthelfer der in unmittelbarer Nähe zum Unfallort befindlichen Werksfeuerwehr führten Erste Hilfe Maßnahmen durch. Die Feuerwehr Grevenbroich musste den Rommerskirchener aus dem PKW befreien. Der 27-jährige wurde schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt, einem Krankenhaus zugeführt. Hier wurde dem offensichtlich alkoholisierten Fahrer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Polo wurde durch einen Abschleppunternehmer geborgen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Landstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden. (Ro.)

