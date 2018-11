Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Polizei ermittelt nach ...

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden

Dormagen - Auf der Kreisstraße 18 (K 18), zwischen Mathias-Giesen-Straße und Alte Heerstraße, ereignete sich am Donnerstag (15.11.), gegen 11:30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Wagen. An der Kreuzung Alte Heerstraße / Bayer-Dormagen Tor 14 kam es zum Zusammenstoß der Autos, die zunächst alle auf der K 18 in Richtung Hackenbroich unterwegs waren. Ein 77-jähriger Dormagener fuhr den drei Pkw vor ihm auf. Hierbei trugen drei Fahrzeuginsassen, so auch der Unfallverursacher, leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte kümmerten sich um die medizinische Versorgung. Drei Autos waren aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Angaben von Zeugen zur unsicheren Fahrweise des Seniors deuteten darauf hin, dass eine Fahruntauglichkeit durch eine medizinische Ursache vorgelegen haben könnte. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

