Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Polizei stellt zwei ...

Polizei stellt zwei Oldtimer nach Diebstahl sicher

Neuss/Meerbusch - In unserer Pressemeldung vom 25.05.2018 - 12:55 - berichteten wir über den Diebstahl von fünf Oldtimern. In der Nacht vom 21.05.2018 (Pfingstmontag) zum 22.05.2018 entwendeten Unbekannte aus der Halle eines Oldtimerhandels in Neuss auf der Industriestraße nach bisherigem Kenntnisstand mindestens fünf hochwertige Oldtimer / Youngtimer. Es handelt sich hierbei um einen Porsche 911 (G-Modell, schwarz), einen Porsche 996 (Carrera, silber), einen Porsche 964 (schwarz), einen MG B und einen Mercedes 500 SL (blau). Zwei der Fahrzeuge stellten Polizeibeamte am Samstagnachmittag (26.05.), gegen 15:00 Uhr, in Meerbusch-Büderich sicher. Einem aufmerksamen Zeugen waren die Oldtimer am Erlenweg aufgefallen. Dabei handelt es sich um den oben beschriebenen Porsche 911 (G-Modell), sowie um den Orangefarbenen MG B.

Die Polizei fragt: Wem sind in Büderich, insbesondere im Bereich des Erlenweges, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den Oldtimern aufgefallen? Hinweise nimmt das Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

