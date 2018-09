Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Polizei sucht Zeugen ...

Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Getränkemarkt

Korschenbroich - In der Nacht zu Montag (03.09.), gegen 00:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Getränkemarktes am Püllenweg in Korschenbroich-Kleinenbroich auf. Durch das Auslösen eines Alarms erhielt die Polizei Kenntnis vom Vorfall. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Einbrecher die Verkaufsräume nicht. Möglicherweise wurden sie durch die alarmierte Polizei gestört und gaben Fersengeld. Eine Fahndung nach Verdächtigen, in die auch ein Polizeihund eingebunden war, verlief ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei mögliche Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden (Telefon: 02131-3000).

