Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Radfahrer bei Sturz ...

Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Grevenbroich - Am Montag, 19.11.2018, gegen 15:50 Uhr, kam es in Grevenbroich auf der Merkatorstraße zu einem folgenschweren Sturz eines Fahrradfahrers. Nach jetzigem Ermittlungsstand kam ein 30-jähriger Grevenbroicher aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Rheydter Straße zu Fall. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst und einen Notarzt wurde der Mann erstversorgt und später in ein Krankenhaus gebracht. Die Merkatorstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Nennenswerte Verkehrsstörungen waren nicht festzustellen. Da es bisher keine Zeugen für das eigentliche Sturzgeschehen gibt, bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, die den Sturz oder die Fahrweise vor dem Sturz des 30-jährigen beobachtet haben, sich zu melden. (Ro.)

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Leitstelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/3000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw