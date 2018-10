Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Radfahrerin bei Sturz ...

Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Neuss - Am 14.10.2018 befuhr eine 72-jährige Neusserin gegen 16:15 Uhr mit ihrem Fahrrad die Roisdorfer Straße in Neuss Holzheim in Richtung Münchener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Dame mit ihrem Fahrrad ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich schwer. Anwesende Zeugen leisteten bis zum Eintreffen des Notarztes erste Hilfe. Die zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbare Unfallbeteiligte wurde an der Unfallstelle zunächst reanimiert und anschließend einem Düsseldorfer Krankenhaus zugeführt, in welchem sie stationär aufgenommen wurde. Während der Unfallaufnahme wurde der betroffene Einmündungsbereich gesperrt, zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht. ( esch )

