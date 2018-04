Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Raser flüchtet vor ...

Raser flüchtet vor Polizei - Führerschein und Auto sichergestellt

Dormagen-Hackenbroich - Während der nächtlichen Streife wurden Polizeibeamte in der Nacht zu Samstag (21.04.), gegen 0:30 Uhr, an der Kreisstraße 18/ Franz-Gerstner-Straße Zeugen eines Beschleunigungsrennens dreier, offensichtlich getunter Autos. Der Streifenwagen nahm mit Blaulicht unverzüglich die Verfolgung auf. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit entfernten sich die Fahrzeuge in Richtung Kreisverkehr Kruppstraße/Roggendorfer Straße. Ein Pkw hielt plötzlich auf der Benzstraße an und der Fahrer flüchtete zu Fuß. Er konnte kurz darauf gestellt werden. Sowohl seinen Führerschein als auch den gefahrenen 3er BMW stellten die Polizisten sicher. In der Kleidung des Verdächtigen fanden die Beamten Kokain, in seinem Fahrzeug einen Teleskopschlagstock.

Während des Polizeieinsatzes an der Benzstraße fanden sich mehrere angeblich unbeteiligte Personen vor Ort ein und pöbelten gegen die Beamten. Weitere Streifenwagen wurden zur Unterstützung gerufen. Ein 30-jähriger Dormagener trat besonders aggressiv gegenüber den Polizisten auf und heizte dadurch die Stimmung der Umstehenden an. Er verweigerte die Herausgabe seiner Personalien und widersetzte sich den Maßnahmen der Polizei, so dass die Beamten mittels einfacher körperlicher Gewalt den renitenten Mann überwältigen mussten.

Neben den Strafanzeigen gegen den 29-jährigen BMW-Fahrer, ermittelt die Polizei auch gegen die derzeit noch unbekannten Führer der beiden anderen Autos.

