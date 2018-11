Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Raub auf Tankstelle - ...

Raub auf Tankstelle - Polizei fahndet nach einem Täter

Neuss - Am Samstag, den 24.11.2018, betrat gegen 20:10 Uhr eine maskierte männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Norfer Straße in Neuss-Grimlinghausen und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Täter auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die Polizei fragt daher, wer Hinweise auf den Täter geben kann bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Die flüchtige Person wird wie folgt beschrieben: ca. 160 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke und schwarzer Hose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131-3000 entgegen.(EM)

