Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Schuleinbrecher ...

Schuleinbrecher entkommen mit großem Tresor - Zeugen gesucht

Dormagen-Horrem - Am Willy-Brandt-Platz drangen Unbekannte in ein Schulgebäude ein und stahlen einen großen Tresor (etwa 120 Zentimeter hoch). Der Tatzeitraum, innerhalb dessen die Einbrecher ein Fenster sowie eine Fluchttür aufhebelten und innerhalb des Gebäudes weitere Gegenstände beschädigten, ließ sich auf Dienstag (03.04.), 20 Uhr bis Mittwoch (04.04.), 7 Uhr, eingrenzen.

Bereits in der Nacht vom 26.03.2018 auf den 27.03.2018 war es in dem Berufsbildungszentrum zu einem Einbruch gekommen. (unsere Pressemeldung vom 28.03.2018, 13:19 Uhr) Die Spurenauswertung zu den Einbrüchen dauert an.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Insbesondere könnten Beobachtungen zum Abtransport oder Verbleib des schwergewichtigen Tresors wichtige Informationen für die Ermittlungen der Kripo liefern.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw