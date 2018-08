Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Schwerverletzter ...

Schwerverletzter Kradfahrer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Rommerskirchen - Am Dienstagmittag (21.08.), gegen 13:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundestraße 59n ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Motorradfahrer aus Richtung Rommerskirchen in Fahrtrichtung Stommeln unterwegs.

Da die vorausfahrende 35-jährige Bikerin offensichtlich aufgrund eines technischen Defekts liegen blieb, verringerte auch der zweite Kradfahrer daraufhin seine Geschwindigkeit. In der Situation entschied sich eine, in gleicher Richtung fahrende, 22-jährige Autofahrerin, das Krad zu überholen. Während des Überholvorgangs soll der Kradfahrer plötzlich nach links gezogen und so gegen den Nissan der Düsseldorferin geprallt sein. Der 42-jährige Biker schleuderte in den Straßengraben und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach medizinischer Erstversorgung durch einen Notarzt transportierte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Landstraße 59n im betreffenden Teilstück gesperrt werden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Fahrzeuge. Das Zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unterstützte die Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Verkehrskommissariats.

