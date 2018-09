Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Schwerverletzter nach ...

Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Grevenbroich - Am Freitagabend befuhr ein 46-jähriger Neusser mit seinem BMW die Landstraße 142 aus Grevenbroich-Wevelinghoven in Richtung Hemmerden. Nach Ermittlungen der Polizei geriet der Fahrzeugführer auf Grund zu hoher Geschwindigkeit im Bereich einer Kurve zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam, nachdem er beide Fahrstreifen überquert hatte, links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Der zunächst nicht ansprechbare Neusser wurde aus dem Fahrzeug geborgen und schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug, an dem erheblicher Sachschaden endstand, wurde sichergestellt. Die L 142 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Dabei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (st)

