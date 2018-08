Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Spannendes Verkehrsquiz ...

Spannendes Verkehrsquiz der Polizei zum Schulbeginn

Neuss-Innenstadt - Am Montag (3.9.), in der Zeit von 12 bis 15 Uhr, informieren die Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Rhein-Kreis Neuss interessierte Bürger und Bürgerinnen in der Neusser Innenstadt rund um die Frage "Wie bewegt sich mein Kind sicher im Straßenverkehr?".

Der Informationsstand der Polizei wird sich in der Fußgängerzone vor der Kaufhoffiliale, Niederstraße, befinden. Zum Start des neuen Schuljahres gibt es wichtige Informationen zum Schulweg, ob zu Fuß oder mit dem Rad. Die Kleinen können an einem spannenden Verkehrsquiz teilnehmen, während für die Großen Anschauungsmaterial bereitgehalten wird.

Interessierte Besucherinnen und Besucher sowie Pressevertreter sind herzlich eingeladen, den Stand zu besuchen.

