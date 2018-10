Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Streit im Stadtpark ...

Streit im Stadtpark eskaliert - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Grevenbroich - Am Samstagabend (6.10.), gegen 21:40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem offenbar eskalierten Streit zwischen zwei Männern im Grevenbroicher Stadtpark, nahe der Villa Erckens. Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden Beteiligten, zusammen mit weiteren Bekannten, Alkohol konsumiert als es zu einem zunächst verbalen Schlagabtausch kam. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den 24 und 29 Jahre alten Männern aus Grevenbroich, bei der der ältere von beiden seinen Kontrahenten mit mehreren Messerstichen schwer verletzte. Der 24-Jährige musste von alarmierten Rettungskräften einem Krankenhaus zugeführt werden. Zunächst konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Tatverdächtige konnte in der Nähe festgenommen werden. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt eine Blutprobe, da unter anderem Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum vorlagen. Weil die Tat von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach als versuchtes Tötungsdelikt gewertet wurde, richtete die Polizei eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ein. Gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen erging Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

