Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Streit in Kiosk endet ...

Streit in Kiosk endet mit verletzter Person - Polizei sucht Zeugen

Neuss - Am Donnerstag, den 22.11.2018, kam es gegen 17:05 Uhr in einem Kiosk auf der Kapitelstraße zu einem Streit zwischen zwei männlichen Personen. Im Verlauf des Streits verletzte ein Beteiligter den Anderen vermutlich mit einem Messer am Bein. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss in Begeleitung einer weiteren männlichen Person fußläufig in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20-25 Jahre, dunkle Haare, dunkler Teint, 3-Tage-Bart - bekleidet mit einer schwarzen Jacke, Jeans und Kappe

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.(st)

