Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Täter erbeuten ...

Täter erbeuten Zigaretten - Kriminalpolizei ermittelt

Meerbusch-Osterath - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30./31.5. - Fronleichnam) kam es zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt an der Gottlieb-Daimler-Straße. Gegen 03:20 Uhr wurde die Polizei von einem Anwohner über einen Alarm informiert. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Mit Unterstützung eines Diensthundes wurde das Gebäude nach den Tätern durchsucht. Offensichtlich hatten sie bereits vor dem Eintreffen der Polizei den Lebensmittelmarkt unerkannt verlassen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Unbekannten eine Tür aufgebrochen und waren so in den Markt eingestiegen. Die Täter ließen eine unbekannte Menge Zigaretten mitgehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 3000 erbeten.

