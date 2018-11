Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Täter flüchtet nach ...

Täter flüchtet nach Wohnungseinbruch

Kaarst-Holzbüttgen - Ohne Beute flüchtete ein Einbrecher am frühen Samstagabend (03.11.). Der Unbekannte hatte gegen 18:15 Uhr die Terrassentür eines Hauses an der Hasselstraße in Kaarst-Holzbüttgen aufgehebelt. Als jedoch der Hund anschlug und ein Wohnungsinhaber nach dem Rechten schauen wollte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zum Verdächtigen liegt keine Beschreibung vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Soll einen entdeckten Einbrecher aufhalten? Vorsicht! Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn Sie einen Einbrecher bemerken: Stellen Sie sich ihm nicht in den Weg. Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei (Notruf 110) und geben Sie eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -