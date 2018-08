Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Tageswohnungseinbrecher ...

Tageswohnungseinbrecher unterwegs - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Grevenbroich - Am Donnerstag (30.08.) hatten Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße "An Mevissen" in Wevelinghoven ungebetene Gäste zu Besuch. In der Zeit von 07:30 bis 14:50 Uhr brachen Unbekannte ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zur Küche. Von dort ging es durch alle Wohnräume, die die Einbrecher nach Wertsachen durchsuchten. Dabei ließen sie nach ersten Erkenntnissen zwei Notebooks mitgehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das zentrale Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Im Jahr 2017 blieben nahezu 50 Prozent aller Wohnungseinbrüche im Rhein-Kreis Neuss im Versuchsstadium stecken - nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Nutzen Sie daher das kostenlose Beratungsangebot der erfahrenen Kriminalbeamten und sichern Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Die Polizei geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Wohneinbrecher vor und jeder kann selbst die Sicherheit in den eigenen vier Wänden weiter verbessern. Schieben Sie Einbrechern gemeinsam mit der Polizei einen Riegel vor. Seien Sie aufmerksam und informieren bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei (110).

