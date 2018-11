Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Taschendiebe gehen ...

Taschendiebe gehen geschickt vor - Tat fällt erst an Kasse auf

Dormagen - Der Einkauf in einem Supermarkt an der Walhovener Straße endete am Freitag (9.11.), gegen 15 Uhr, für eine Dormagenerin an der Kasse mit einer bösen Überraschung. Diebe hatten in einem unbemerkten Augenblick ihr braunes Leder-Portemonnaie aus dem zuvor geschlossenen Rucksack entwendet. Nicht nur die Einkäufe blieben liegen - auch Personaldokumente, Führerschein, Bank- und Krankenkassenkarten waren weg. Der Schaden insgesamt beläuft sich deshalb nicht "nur" auf knapp 200 Euro Bargeld, sondern umfasst auch die Kosten für die Neubeschaffung der gestohlenen Dokumente. Die Kripo ermittelt und nimmt Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Überall da, wo viele Menschen zusammenkommen und Gedränge herrscht, finden Taschendiebe ihre Opfer. Das geschieht vorzugsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen, Einkaufsgeschäften, in Fußgängerzonen, in Diskotheken und Gaststätten, bei Messen, Volksfesten und bald auch auf den Weihnachtsmärkten.

Viele Taschendiebe sind professionelle Mehrfachtäter, die mit den Taten ihren Lebensunterhalt bestreiten. Oftmals gehen die Täter arbeitsteilig vor und entkommen unerkannt. Die Opfer bemerken häufig erst mit erheblichem Zeitverzug, dass sie bestohlen wurden. Deshalb ist die genaue Bestimmung des Tatortes und möglicher Täter oft schwierig. Beobachtungen durch das Opfer oder Zeugen sind daher selten; Täterbeschreibungen die Ausnahme. Prävention ist daher das beste Mittel gegen Taschendiebstahl.

- Halten Sie grundsätzlich ausreichend Abstand zu fremden Personen! - Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde auf Sie zukommen und den persönlichen Distanzradius deutlich unterschreiten! - Tragen Sie Wertsachen, wie Handys und Geldbörsen, in verschlossenen Innentaschen!

Weitere Tipps zum Schutz vor Taschendieben gibt es auf der Internetseite der Polizei. https://polizei.nrw/sites/default/files/20 16-11/160818_LKA_PraevTipps_TaschendiebstahlNeu.pdf

