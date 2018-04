Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Tatverdächtige nach ...

Tatverdächtige nach Einbruch in Kindertagesstätte gestellt

Meerbusch - Zwei Tatverdächtige konnten Beamte der Polizei Meerbusch am Samstag, den 28.04.2018, um 12:30 Uhr, in der Kindertagesstätte "St. Franziskus" an der Paul-Jülke-Straße 1 in Meerbusch Strümp vorläufig festnehmen. Dank einer aufmerksamen Zeugin wurden die Beamten frühzeitig informiert, dass sich Unberechtigte in den Räumen der Kindertagesstätte aufhielten. Bei der polizeilichen Durchsuchung des Gebäudes konnten ein männlicher Tatverdächtiger und eine weibliche Tatverdächtige im Alter von jeweils 22 Jahren angetroffen werden. Diese hatten die Tagesstätte bereits nach Diebesgut durchwühlt. Die Beamten konnten bei den Personen eine verbotene Stichwaffe und unerlaubte Betäubungsmittel auffinden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neuss dauern noch an. (Ev.)

