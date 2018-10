Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Technische Sicherung ...

Technische Sicherung verhindert Wohnungseinbruch - Polizei berät im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!"

Korschenbroich-Kleinenbroich - Zwei vollendete Tageswohnungseinbrüche und ein gescheiterter, aufgrund einer technischen Sicherung, verzeichnete die Kriminalpolizei am Montagnachmittag (29.10.). In der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 20:00 Uhr, waren Einfamilienhäuser an der Hunsrückstraße und an der Ahrstraße Ziele von Einbrechern. Die Täter brachen jeweils die Terrassentür auf und entwendeten aus den Häusern Schmuck, Bargeld und eine Kamera. Weniger "Glück" hatten Einbrecher beim Versuch, in eine Wohnung an der Moselstraße, zwischen 19:15 Uhr und 19:45 Uhr, einzudringen. Ihr Vorhaben scheiterte an einer gesicherten Terrassentür.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Riegel vor! Sicher ist sicherer - Beratung der Polizei: Sie haben die Möglichkeit, sich am Infomobil der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen: Mittwoch, 31. Oktober 2018, zwischen 10:00 und 11:30 Uhr, "Am Neumark" in Kaarst und von 13:30 bis 15:00 Uhr, auf dem Markt in Jüchen.

Jeweils am Mittwoch, dem 31.10.2018 und dem 07.11.2018, laden die Spezialisten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss zudem zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung in den Beratungsraum an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss ein. Um 18 Uhr, können interessierte Bürgerinnen und Bürger den Vortrag der erfahrenen Kriminalbeamten besuchen. Eine Anmeldung unter 02131 300-0 ist erforderlich.

Nähere Informationen zu weiteren Terminen findet man auf der Internetseite der Polizei unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

