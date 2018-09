Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Tödlicher Verkehrsunfall ...

Tödlicher Verkehrsunfall in Dormagen-Gohr

Dormagen - Am Freitag, 21.09.2018, um 14:50 Uhr, kam es in Dormagen-Gohr auf der B477 (Bergheimer Straße Höhe Nachtigallenweg) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Dormagener befuhr mit seinem Pkw Ford die Bundesstraße aus Richtung Neuss kommend in Richtung Rommerskirchen. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen wurden durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch Rettungskräfte befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden der Fahrer und seine 77-jährige Beifahrerin in Krankenhäuser verbracht. Die 77-jährige erlag hier ihren schweren Verletzungen. Der 79-jährige schwebt in Lebensgefahr. Zur Unfallaufnahme wurde sowohl das zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam als auch ein Sachbearbeiter des Verkehrskommissariates hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme wurde die B477 in dem betroffenen Bereich gesperrt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. (Ro.)

