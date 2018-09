Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Tödlicher Verkehrsunfall ...

Tödlicher Verkehrsunfall in Dormagen-Gohr - 79jähriger Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen

Dormagen-Gohr - Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 21.09.2018, 19:50 Uhr, über einen Verkehrsunfall in Dormagen-Gohr, bei welchem ein 79-jähriger Dormagener mit seinem Pkw Ford die Bundesstraße 477 in Fahrtrichtung Dormagen-Rommerskirchen befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß erlitten die beiden Insassen des Fahrzeugs schwere Verletzungen und wurden nach notärztlicher Behandlung vor Ort in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die 77-jährige Beifahrerin erlag kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen. Zu unserem Bedauern müssen wir nunmehr mitteilen, dass auch der 79-jährige Fahrer in der Nacht zum 22.09.2018 im Krankenhaus verstorben ist. Die Ermittlungen der Polizei Neuss dauern an.

