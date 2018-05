Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Tresor aufgefunden - ...

Tresor aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

Neuss - In Rosellen, in einem Gebüsch am Feldweg der Neukirchener Straße, ist am Mittwochabend (23.05.) ein Tresor aufgefunden worden. Der graue "Budget" Tresor, der vermutlich aus einer Straftat stammt, ist etwa 40 Zentimeter breit und 25 Zentimeter hoch. Bisher konnten die Ermittler ihn keiner Straftat zuordnen.

Sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Tresors oder zur Frage wer der Eigentümer ist, nimmt die das Kommissariat 22 in Neuss unter 02131-3000 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw