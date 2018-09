Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Umkleidespinde ...

Umkleidespinde aufgebrochen - Skoda Roomster gestohlen

Neuss - Am Donnerstagmorgen (06.09.) stellen Angestellte eines Krankenhauses "Am Hasenberg" fest, dass in einem Umkleideraum mehrere Spinde aufgebrochen waren. Die Tatzeit lag nach ersten Erkenntnissen zwischen 05:00 Uhr und 06:40 Uhr. Neben Bekleidung und einem Smartphone, fielen den Dieben auch die Schlüssel eines Skoda Roomster in die Hände. Die kleine Geländelimousine war zur Tatzeit an der Straße "Buschhausen" abgestellt und ist seitdem verschwunden. Der weiße Wagen (Erstzulassung 2009) hatte als besonderes Merkmal einen silberfarbenen Aufkleber (Eidechse) am Tankdeckel.

Hinweise auf die Diebstähle oder den Verbleib des Skoda nimmt das Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

