Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Unbekannte brechen zehn ...

Unbekannte brechen zehn Autos im Industriegebiet auf

Grevenbroich - Am Wochenende, zwischen Samstag (25.08.), 14 Uhr, und Montag (27.08.), 06:30 Uhr, schlugen Unbekannte bei einem Autohändler an der Heinrich-Goebel-Straße, im Industriegebiet Ost die Seitenscheiben von zehn Autos der Marke Mercedes ein und entwendeten daraus die Fahrerairbags. An zwei weiteren Fahrzeugen misslang der Aufbruch offenbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von möglichen Zeugen werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

