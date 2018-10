Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Unbekannte entwenden ...

Unbekannte entwenden mehrere Kleinbagger

Dormagen - In der Zeit zwischen Dienstag (25.09.) und Freitag (28.09.) entwendeten Unbekannte, von einem Firmengelände an der Straße "Alte Ziegelei", insgesamt sechs Minibagger. Es handelt sich um vier Maschinen des Herstellers Yanmar, Typ SV26 und SV18 sowie um zwei des Herstellers Schaeff, Modell TC 08. Die Arbeitsmaschinen sind vermutlich mit einem LKW oder Ähnlichem abtransportiert worden. Wem im Bereich der Autobahnunterführung A57/"Alte Ziegelei"/Ernteweg etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 gebeten.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw