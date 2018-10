Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Unbekannte entwendeten ...

Unbekannte entwendeten BMW ohne Kennzeichen

Grevenbroich - In der Zeit zwischen Samstag (27.10.), 21:00 Uhr, und Sonntag (28.10.), 10:15 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Firmengelände an der Benzstraße einen blaumetallicfarbenen BMW 318 IS. Das Auto war abgemeldet, Kennzeichen waren nicht montiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw