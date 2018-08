Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Unbekannten entwenden ...

Unbekannten entwenden vier Kleintransporter im Industriegebiet

Grevenbroich - Vier weiße LKW der Marke Fiat Ducato entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Samstag (25.08.). Die Fahrzeuge hatten zuvor bei einem Autohändler, an der Otto-Hahn-Straße, im Industriegebiet Ost in Grevenbroich gestanden. Darüber hinaus schraubten die Täter zwei Kennzeichenpaare an anderen Fahrzeugen ab. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tatzeit auf etwa 3 Uhr eingegrenzt werden kann. Das Fachkommissariat der Neusser Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 von der Polizei entgegengenommen.

