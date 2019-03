Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Unbekannter entreißt ...

Unbekannter entreißt Seniorin Stoffbeutel - Polizei fahndet nach schlankem Täter

Neuss - Am Dienstagabend (19.03.) entriss ein bislang unbekannter Täter einer Seniorin im Stadionviertel ihren Stoffbeutel. Nach ersten Ermittlungen war die über 70-jährige Fußgängerin, gegen 19:45 Uhr, auf der Röntgenstraße in Gehrichtung Rheydter Straße unterwegs. Hinter ihr befand sich eine unbekannte männliche Person, die sich augenscheinlich an die ältere Frau heran schlich. Plötzlich schubste er die ältere Frau zu Boden und riss ihr den Beutel eines Drogeriemarktes aus der Hand. Anschließend lief der auffallend schlanke Mann mit der Beute in Richtung Stephanstraße davon.

Die 73 Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen.

Konkrete Angaben zum Vorfall konnte sie keine machen, auch eine nähere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Eine Fahndung nach dem Täter durch die Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, die Polizei unter 02131 3000 zu informieren.

