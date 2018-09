Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Unfall im Bereich ...

Unfall im Bereich Elsbachtunnel fordert Verletzte

Grevenbroich - Die Polizei erhielt am Montag (25.09.), gegen 13:15 Uhr, Kenntnis von einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge im Bereich Elsbachtunnel. Vor Ort trafen die Beamten und alarmierte Rettungskräfte auf insgesamt drei beschädigte Fahrzeuge, drei leicht verletzte Personen und eine schwer verletzte Frau. Die Polizei sperrte den Tunnel vollständig, um die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und das geordnete Ableiten der unbeteiligten Fahrzeuge zu gewährleisten. Es kam erwartungsgemäß zu Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 28-Jähriger mit seinem BMW und Anhänger den Tunnel, aus Richtung Rheydter Straße kommend, durchfahren. Am Ende des Tunnels sei er, laut Angaben von Zeugen, über die durchgezogene Linie und somit in den Gegenverkehr gefahren. Während ein 65-jähriger Hyundai-Fahrer knapp ausweichen konnte, so dass der BMW ihn erst am Heck touchierte, konnte ein 66-Jähriger mit seinem Hyundai einen Frontalzusammenstoß nicht vermeiden. Dabei wurde seine 65-jährige Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Sperrung des Elsbachtunnels dauerte bis etwa 15 Uhr an. Die beteiligten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat übernommen.

