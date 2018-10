Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Unfallflüchtiger ...

Unfallflüchtiger hinterlässt schwer beschädigten PKW

Jüchen-Aldenhoven - Der Besitzer eines VW Golf hörte am Dienstagmorgen (02.10.), gegen 06:00 Uhr, einen lauten Knall aus Richtung Schloß Straße. Dort hatte er seinen VW Golf am Vorabend, gegen 18:00 Uhr, in Fahrtrichtung Aldenhoven abgestellt. Als er, gegen 08:40 Uhr, mit seinem Auto wegfahren wollte, stellte er fest, dass es erheblich unfallbeschädigt war. Ein bisher Unbekannter muss, aus Richtung Schloss Dyck kommend, gegen den Golf gefahren und anschließend geflohen sein. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

