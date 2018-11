Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Unfallverursacher stand ...

Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Grevenbroich-Wevelinghoven - Glücklicherweise ohne Verletzte endete der Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem LKW am Dienstagnachmittag (27.11.). Ein 52-Jähriger war, gegen 14:00 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Oberstraße, aus Richtung Grevenbroich kommend, in Richtung Poststraße unterwegs gewesen. Unmittelbar vor der Einmündung zur Zehntstraße fuhr er, nach Zeugenaussagen, plötzlich auf die linke Spur, kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Opel Vivaro und kam zu Fall. Er rappelte sich unmittelbar wieder auf und entfernte sich zu Fuß mit dem Fahrrad vom Unfallort. Kurze Zeit später entdeckten Beamte der Polizeiwache Grevenbroich den Unfallflüchtigen auf dem Marktplatz in Wevelinghoven. Er trug sein Rad auf den Schultern. Der Mann stand offensichtlich unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus erwartet ihn ein Strafverfahren.

OTS: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65851 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65851.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde -Pressestelle- Jülicher Landstraße 178 41464 Neuss Telefon: 02131/300-14000 02131/300-14011 02131/300-14013 02131/300-14014 Telefax: 02131/300-14009 Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -