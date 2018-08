Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Vandalismus in ...

Vandalismus in Krankenhauskapelle - Polizei ermittelt

Neuss - Am Dienstag (28.8.) verständigen Mitarbeiter eines Krankenhauses "Am Hasenberg", am frühen Nachmittag die Polizei. Unbekannte hatten im Verlauf des Vormittags ein Ölgemälde des heiligen Augustinus in der Krankenhauskapelle stark beschädigt. Das Bild stand anlässlich des aktuellen Ordensfestes in dem Gebetsraum. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 an das ermittelnde Kriminalkommissariat 21 zu wenden.

