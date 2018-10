Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrsunfall fordert ...

Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Korschenbroich-Glehn - Mittwochnachmittag (10.10.) verletzten sich drei Personen bei einem Verkehrsunfall in Glehn. Gegen 17:50 Uhr, beabsichtigte eine 38-jährige Autofahrerin, mit ihrem Nissan von der Landstraße 361 nach links auf die Landstraße 32 in Richtung Scherfhausen abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Seat, der in Richtung Bundesautobahn 46 unterwegs gewesen war. Die Nissan-Fahrerin und ihre 7-jährige Tochter verletzten sich schwer, der 52-jährige Seat-Fahrer leicht. Sie wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Polizeibeamte sperrten den Kreuzungsbereich für die Dauer der Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat ermittelt zur Unfallursache.

