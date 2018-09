Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrsunfall führt zur ...

Verkehrsunfall führt zur Straßensperrung

Neuss-Norf - Am Donnerstagmittag (6.9.) erlitten zwei Personen Verletzungen durch einen Verkehrsunfall. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren, gegen 14:15 Uhr, ein Transporter und ein VW Polo in entgegensetzten Richtungen auf der Nievenheimer Straße unterwegs. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Wagen. Die Fahrerin des VW Polo erlitt leichte Verletzungen. Der Mann am Steuer des Transporters musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Möglicherweise ist ein medizinischer Notfall die Ursache für den Zusammenstoß. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ein Abschleppdienst entfernte die beiden Fahrzeuge von der Unfallstelle. Gegen 15:25 Uhr konnte die Sperrung der Nievenheimer Straße, zwischen Südstraße und Grupellostraße, nach der Unfallaufnahme aufgehoben werden.

