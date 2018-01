Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Neuss - Am Nachmittag des 02.01.2018 gegen 17:30 Uhr kam es in Neuss-Grimlinghausen an der Kreuzung Bonner Straße / Volmerswerther Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 62-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer, der aus Richtung Volmerswerther Straße kam und mit seinem PKW nach rechts auf die Bonner Straße abbiegen wollte, übersah augenscheinlich die Fußgängerin und erfasste sie. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (Ma.)

